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陳彥伯坦承外遇 他整理記者會懶人包讓你秒懂！

2016-09-21  11:56

〔即時新聞／綜合報導〕已婚的新黨台北市議員陳彥伯被爆婚外情，還被媒體捕捉兩人熊抱、熱吻；陳彥伯上午召開記者會，有鄉民就彙整懶人包讓大家了解！

陳彥伯上午11時召開記者會，鄉民也點出3點重點，「人家女生是很單純的女孩子」、「是我先喜歡上人家的」、「家庭方面還在持續溝通婚姻處理狀況」。

其他網友看到後也說「理所當然的外遇 外遇的理直氣壯」、「趕快問一下你的肚臍 這要怎麼處理」、「婚外情確認」、「只准議員搞外遇 不准民衆買波卡」。

陳彥伯今天在記者會上坦承，結婚10多年來都有問題，這也一直是他無法解決的問題，自己主動追求女方，他會一肩扛起責任，並向外界道歉。

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  • 台北市議員陳彥伯被爆出軌，今出面說明坦承自己婚姻狀況早有問題。（記者郭逸攝）

    台北市議員陳彥伯被爆出軌，今出面說明坦承自己婚姻狀況早有問題。（記者郭逸攝）

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