藍8縣市首長訪中 沈富雄：把兩岸推得更遠

2016-09-21 11:55

〔即時新聞／綜合報導〕泛藍八位縣市首長日前訪中，承認「九二共識」，中國承諾差異化對待，引發爭議。前立委沈富雄今天（21日）在臉書貼文表示，這樣反而把兩岸推得更遠。

沈富雄分析兩岸情勢，紅、綠出手前的思考，都欠缺戰略縱深，所以「兩岸僵了！」。小英當然不能對「一中意涵」鬆口，否則統治的基礎就垮了。北京的空間相對較大，而且操之在我，只是，越沒信心，逼得越緊，操之越急，結果適得其反，遲早要找台階下。

沈富雄指出，兩岸終須一談，不只是中程協議，而是終局之談。他指出，有資格開此格局的台灣當局，必須符合三條件：一、有穩定的主流民意為後盾。二、有政績。三、不反中。沈富雄認為，民進黨離此三條件日遠，國民黨式微，自不在話下。「遺憾的是，有人卻反向操作」。

8位泛藍縣市首長訪中，沈富雄形容是「紅、藍聯手譜出一首異型的「一國兩制」變奏曲」，但是不成熟的果子摘不得，不合時宜結的果子，吃了更有害。他認為此舉剛好把兩岸推得更遠。令他感嘆道：「政客不見及此，兩岸，尤其此岸的人民只有辛苦了。」

沈富雄臉書：