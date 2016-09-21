年金改革修法 連戰月退少拿35％...還有17萬

2016-09-21 11:45

〔即時新聞／綜合報導〕立法院啟動年金改革相關修法，鎖定18%優惠存款利息、年資計算黨職併公職兩大問題，推動「公教人員退職退休給與併計黨務年資處理條例草案」、「政務人員退職撫卹條例第十三條條文修正草案」兩案。有媒體計算，如果兩項修法通過，國民黨前主席連戰的月退俸將減少35%。

年金改革兩項修法啟動，時代力量立院黨團說明，黨職併公職者共有243人，原核發退休、退職的機關應扣除其黨務年資後，依原核發退職、退休法令所定給與標準及支領方式，重行核計退職、退休給與；並對領取月退職金者，將「可領取月退所得替代率上限」訂為50%到55%，年資在25年以下者為50%，25年後逐年增高，以55%為限。

根據《中國時報》報導，若修法案通過，連戰的月退俸加上優存利率，將從目前的台幣28萬2003元，縮減為17萬3955元，每月少拿10萬8048元，縮減幅度35%。