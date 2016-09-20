外交部擬撤4外館 綠委轟中了「外交休兵」遺毒

2016-09-20 17:28

〔記者曾韋禎／台北報導〕外交部擬撤德國漢堡、美國關島、沙烏地阿拉伯吉達與挪威等4外館，行政院長林全還不知！民進黨立委邱志偉大罵，設立外館是何等困難的事，除非斷交、戰爭，少有國家在撤外館，外交部在尚未定案就預先透露，就是中了外交休兵的遺毒。

邱志偉今在施政總質詢直指，裁撤外館是何等重要大事，世界各國沒在主動撤館的，除非是斷交、戰爭。這是高度政治涵義的事物，不只關乎駐在國，還有僑民感受、外交部士氣。外交部長怎能在還沒確定前就說出來，這就是「落漆」。

他批評，外交部的理由更是天真，撤挪威代表處的理由是代表見不到挪威的司長、科長，但挪威已設館35年，在挪威有近萬名華僑，還是國人重要的旅遊點；現在怎麼會把撤館怪給駐在國？這是外交休兵的遺毒。也犯下不該犯的錯。

林全坦言，還沒看到相關規劃。

李大維表示，這是上會期立法院外交委員會的決議，他昨天也沒對外宣布此事。