打擊網路威脅 國防部培育資安「神盾戰士」

2016-09-20 15:41

〔即時新聞／綜合報導〕根據國防部今（20）日送達立法院的業務報告指出，為了因應日趨嚴重的網路威脅，在參考先進國家資通電戰力發展作法後，目前正與經濟部、教育部及民間產官學專業合作，培育資安「神盾戰士」。

綜合媒體報導，立法院外交、國防委員會明日將舉行會議，邀請國防部列席進行業務報告，報告內容今日下午送到立法院，國防部指出，今年漢光演習即徵召民間資訊高手，執行網路攻防；後續將擴大與民間菁英社群交流，廣儲人才，確保資通電作戰優勢。

國防部表示，為提升國軍資通電作戰效能，自2016年7月起，以軍事院校培育、大學儲備軍官團招募及志願役士兵選訓方式，廣儲資通電戰力資源，並規劃整合民間人才，期以高科技網路、數據鏈路及電子作戰能量，完善網路系統防護，維繫國軍指管通資情監偵系統完整與有效運作。

國防部提到，對於提升資電作戰戰力，國防部依國軍聯合作戰規劃，持續組建資電部隊與建置各類資電作戰裝備、軟硬體系統，同時以基礎、進階及專精等系統訓練提升部隊專業能量，且結合教育部「資安人才培育計畫」，2016年起於國防大學成立資安碩士在職專班，培養資電作戰所需之專業技能，並積極爭取資電作戰勤務加給，依專業能力及工作成效給予不同程度之獎金，以吸引優秀人才加入及提升留用意願。