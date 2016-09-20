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要「入聯」還是「返聯」？林全這麼說...

2016-09-20  15:08

〔即時新聞／綜合報導〕是否加入聯合國一直是國內主流的政治議題之一，時代力量立委林昶佐今日質詢行政院長林全時也提到此事，但他問的並非是否同意加入聯合國，而是該以「台灣」名義「加入」聯合國，還是以「中華民國」身分「重返」聯合國？

綜合媒體報導，林昶佐日前在美國參訪時，在紐約街頭以「UN For Taiwan」為題進行演講。今日他也就這個議題詢問林全與外交部長李大維。他提到，在聯合國2758號決議中可以得知，聯合國驅逐的是蔣介石政權，而非台灣人民，如果以「返聯」為號召，可能會被認定是蔣介石獨裁政權的遺緒。

林全回應，「中華民國是一個民主國家，地方和中央都有自治法律和選舉，與現代民主國家一致。」林昶佐則呼籲，希望往後能以台灣為主體加入國際組織，而不是承襲蔣介石政權的遺緒。

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  • 不願承襲蔣介石政權遺緒，林昶佐希望能以台灣名義加入國際組織。（記者廖振輝攝）

    不願承襲蔣介石政權遺緒，林昶佐希望能以台灣名義加入國際組織。（記者廖振輝攝）

  • 要入聯還是返聯？林全僅強調，中華民國是法治民主國家。（記者廖振輝攝）

    要入聯還是返聯？林全僅強調，中華民國是法治民主國家。（記者廖振輝攝）

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相關關鍵字： 中華民國 台灣 時代力量 林全 林昶佐 聯合國
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