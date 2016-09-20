市府稱楊芳玲請假有要務 王鴻薇：偽造文書阿！

2016-09-20 14:35

〔記者郭逸／台北報導〕台北市議會今天舉行施政報告，國民黨市議員王鴻薇先怒斥法務局長楊芳玲辭職，真的太難看，市府僅說楊要處理要務，必須請假5天，「完全是偽造文書阿！」

王鴻薇提到，厚厚的施政報告書中，大家質疑的大巨蛋、南港機廠案，通通只有A4紙1、2張，且柯上任後，六都幸福指數下降7名，教育立下滑，民調也敬陪末座，「北市搖搖欲墜阿！完全是台北市長歷任以來最差。」

王鴻薇不滿地說，大巨蛋、南港機廠聯開案的賠償金額都說不清楚，二備金再次邊出天價數字12.5億元，又說有新的審查機制，「難道你之前閉著眼睛嗎？實在是太荒謬。」

相關影音