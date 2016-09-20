金門營區風災慘 傳參謀長要吹冷氣逼兵找電

金門地區遭受強颱莫蘭蒂肆虐，災情慘重。（資料照，記者吳正庭攝）

2016-09-20 13:51

〔即時新聞／綜合報導〕雙颱莫蘭蒂、馬勒卡在中秋假期間先後襲台，導致金門地區災情慘重，卻傳出有30多名小兵撥打軍中申訴專線1985，指控參謀長逼他們到處找東西給長官吃，還在長官視察前夕，逼小兵放下清理家園的工作，優先清掃街道以便長官通行。

《三立新聞》報導，30多名小兵打電話到1985投訴，指控金防部參謀長陳立中逼他們到處找柴油煮飯給他吃，還要他們用臨時發電機供電讓他吹冷氣。小兵控訴，陳立中甚至硬逼他們在參謀總長嚴德發視察前夕，放下清理家園的工作，先清掃街道讓長官通行。

金防部主任武立文指出，不可能為了總長就刻意做任何安排。國防部也對此澄清，臨時發電機主要為供應辦公、對台聯繫及官兵伙房作業等需要，絕對不是供應冷氣用電。