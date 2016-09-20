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看柯P處理大巨蛋 南方朔：聲望耗盡

2016-09-20  10:45

〔即時新聞／綜合報導〕《天下雜誌》針對縣市長做滿意度排行榜，結果，台北市長柯文哲只得倒數第二名，為何這麼慘？政論評論家南方朔認為，柯文哲實質政績很少，卻為一個大巨蛋「把他的聲望耗盡」。

針對這份縣市長滿意度排行榜，南方朔在《民報》的專欄中提出觀點，感嘆最大的是柯文哲排名，從上次的第九名，大幅衰落到到數第二名，只贏「好像少了一根筋，做事好像很脫線」的車尾嘉義市長涂醒哲。

南方朔指出，柯文哲「崛起時光芒萬丈，簡直是台灣的未來領袖人選」，如今民調快速下滑，為什麼？因為「他的新聞總是鬧得很大，但他的實質政績卻很少，一個大巨蛋就把他的聲望耗盡。」

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  • 政論家南方朔觀察臺北市長柯文哲（圖）在大巨蛋案中耗盡聲望。（資料照，記者林正堃攝）

    政論家南方朔觀察臺北市長柯文哲（圖）在大巨蛋案中耗盡聲望。（資料照，記者林正堃攝）

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