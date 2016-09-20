勞工今年還可休5天國假？官員：恐來不及修法

2016-09-20 08:33

〔即時新聞／綜合報導〕《勞基法》修正案列為立法院新會期優先法案，媒體報導，有官員透露，因本會期有總質詢、預算案與人事同意權等案，《勞基法》修正案最快要到11月底才有機會處理，完成修法前，勞工今年還有5天國定假日，應都可放假。

勞動部在去年底修正《勞基法》施行細則，配合週休二日砍掉勞工7天國假，引發勞權團體抗議，新政府上台後，立法院決議不予備查，不過接著規劃一例一休，擬刪除7天國假，列為本會期優先法案。

《蘋果日報》報導，有綠委透露，《勞基法》怎麼修，黨內還沒討論，總統蔡英文開會時僅要求政院多與勞資雙方溝通，要等社會共識。黨團幹事長吳秉叡則表示，總質詢、司法院人事同意權、預算審查等處理後，有時間就會處理《勞基法》修政案。

報導提到，有官員坦承，因本會期有總質詢、預算案與人事同意權要處理，《勞基法》修正案最快也要11月底才有機會處理，修法完成前，包括928教師節、1025光復節、1031蔣公誕辰紀念日、1112國父誕辰紀念日及1225行憲紀念日，這5天國假勞工應都可放假。