李遠哲：台灣光子源缺戰鬥機 小英：聽懂了

國家同步輻射中心今上午舉行啟用台灣光子源設施典禮。（記者洪友芳攝）

2016-09-19 11:51

〔記者洪友芳／新竹報導〕 李遠哲今表示，國家同步輻射研究中心啟用台灣光子源設施，就像航空母艦要起飛了，他為台灣感到驕傲，但這艘艦需要戰鬥機，戰鬥機就是光束線，可承載44架飛機，今天啟用第一期僅7架，希望政府能多支持及提撥經費，增加戰鬥機才能促進國際合作的戰力；總統蔡英文當場幽默回應，「我聽懂了，也會支持，但要回家找行政院長商量。」

國家同步輻射研究中心今上午舉行啟用台灣光子源設施典禮，中心的董事之一李遠哲出席致詞表示，同步輻射能有今日的成就，來自30年來中心團隊一歩歩努力，假日也加班，他對中心人員說「你們辛苦了」，在場響起一片掌聲。

李遠哲接著說，國外研究人員來同歩輻射中心的合作経驗，深刻感受到相較其他國家，中心人員具備友善、程度高且不驕傲，回到自己的國家研究單位，會鼓勵與台灣合作。

李遠哲話鋒一轉，指國家同步輻射中心啟用台灣光子源設施，就像航空母艦要起飛了，他為台灣感到驕傲，但這艘艦需要戰鬥機，戰鬥機就是光束線，最多可承載44架飛機，今天啟用第一期僅7條光束線，等於7架飛機，後續第二、第三期共還有18條，估計到二O二三共25條，離44的目標還有距離，希望政府能多支持及提撥經費，增加戰鬥機才能促進國際合作的戰力。

國家同步輻射中心主任果尚志表示，科技發展至今尚有很多未知及待開發的領域，台灣光子源具有相當大的潛能，可以解開未知領域，對人類生活福祉作出重大貢獻；台灣光子源具備超高亮度、超微聚焦與高同調的特性，可在極短時間內透視奈米等級的三維結構，是非常優異的材料硏究與開發工具，生技、半導體、綠能等產業都可應用。