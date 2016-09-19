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王峻潭遞補宣誓 南市議會綠營增為26席

王峻潭（中）遞補宣誓就職後，議會同仁送花道賀。（記者蔡文居攝）

2016-09-19  10:46

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市前議長李全教被判議員當選無效，由同選區民進黨籍的王峻潭遞補議員。台南市議會今天上午舉辦補宣誓就職典禮，由代理議長郭信良主持，台南地院庭長李昆南擔任監誓人。王峻潭宣誓就職後，民進黨團席次也增為26席。

王峻潭表示，他首先要向台南市民道歉，因為他選輸，讓台南市政的推動及議會變得「霧煞煞」。另外，他感謝台南市民及全國民眾關心他這一次的選舉官司，未來他會配合市政推動及黨團來繼續努力。

今天的補宣誓就職，包括代表民進黨參選議長補選的前議長賴美惠、民進黨團總召林宜瑾等多名議員出席觀禮，王峻潭選區的大玉井地區鄉親也一起來為他加油打氣。

林宜瑾表示，未來議長補選，除民進黨團26席，也會爭取無黨籍議員的支持，民進黨有信心第一輪就過半當選。台南市議會這次補選議長的臨時會時間則預定在9月27至29日期間擇一天舉行，市議會將於9月20日召開程序委員會討論，確認臨時會日期。

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