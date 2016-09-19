北市長黑馬？ 徐國勇：沒那麼權謀啦！

新任行政院發言人徐國勇19日接受周玉蔻專訪，針對自己接任新職位的細節作出說明，被問到與院長林全的交情時，徐國勇說自己與林全不熟，但會盡力做好自己的工作。（記者黃耀徵攝）

2016-09-19 09:14

〔記者楊淳卉／台北報導〕行政院昨天宣布由民進黨立委徐國勇將接任行政院發言人，人事案10月1日生效，外界盛傳民進黨將培養徐競選台北市長。針對這項傳言，徐國勇今天上午接受電台訪問笑稱「沒有那麼權謀啦！」

針對現任政院發言人童振源只做了134天就折損，但又被提升擔任國安會諮詢委員，到底是辭職、還是撤換？徐國勇表示童振源是「職務調動」，這是客觀事實，童做過陸委會副主委，也許諮委職位更適合他

說到接受徵詢的過程，徐國勇說，行政院長林全昨天下午單獨約見他，開門見山表示童振源有其他職務安排，希望由他擔任發言人。對於林全的請求他也立刻答應。由於事出突然，之後向妻子報告時，妻子也訝異說「怎麼這樣子，怎麼跳來跳去！」。

徐國勇被拔升為政院發言人，外界猜測民進黨是要培養徐競選台北市長。對於此傳言，徐國勇笑稱「沒有那麼權謀啦！」他也回顧，先前民進黨黨主席蔡英文希望他以立委身分到新竹縣耕耘，就有人以為他要去新竹縣長，之後又傳言他要選新北市長、現在竟又傳言他要選台北市長。