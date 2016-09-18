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府院黨團會談 沒提新人事案

2016-09-18  20:04

〔記者鍾麗華／台北報導〕府院黨團會談今天召開，總統蔡英文特別關心住宅法、長照法、電業法等重大民生法案的修法進度，也特別強調需要強化社會的說明與溝通。不過，對於行政院發言人童振源調任國安會諮詢委員、民進黨立委徐國勇接任行政院發言人的人事案，並沒有在會中討論。

總統府發言人黃重諺表示，談話聚焦立法院優先法案，總統特別關心住宅法、長照法、電業法等重大民生法案的修法進度，也特別強調需要強化社會的說明與溝通。總統期待這些重大政策除要儘速完成修法外，行政部門也要設定目標加速相關政策的推動，同時更要與地方政府充分合作，讓政策能有效具體落實。

黃重諺解釋，府院黨團雖是例行會談，但沒有固定的召開時間，並非如外界所言是每兩週的週日召開一次；昨天是在連假結束前，蔡總統利用時間，在下午三點到五點半於永和住家，邀請各部門首長、幹部會談，就當前政情與重大政策推動交換意見，強化行政立法的協調與互動。

今日會談與會成員，包括行政院長林全、秘書長陳美伶、立法院蘇嘉全院長、黨團總召柯建銘、幹事長吳秉叡、書記長劉世芳、立委陳其邁、陳明文等人。兩週前在總統府召開府院黨團會談，曾邀集桃園、台中、台南、高雄4位執政的直轄市長出席，但4名市長今並未與會。黃重諺表示，直轄市長有其他公務在身，並不會每次都邀請直轄市長北上參加，而是視情況需要邀請。

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  • 行政院發言人童振源調任國安會諮詢委員。（資料照，記者黃耀徵攝）

    行政院發言人童振源調任國安會諮詢委員。（資料照，記者黃耀徵攝）

  • 民進黨立委徐國勇接任行政院發言人。（資料照，記者劉信德攝）

    民進黨立委徐國勇接任行政院發言人。（資料照，記者劉信德攝）

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相關關鍵字： 優先法案 府院黨 徐國勇 會談 童振源 蔡英文
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