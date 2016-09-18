2018年立委選區重劃 全台7縣市恐受衝擊
2016-09-18 08:02
據《公職人員選舉罷免法》規定，立委選區需每10年調整1次，下次2018年立委選舉，全台7縣市都有可能面臨立委席次增減。（圖截自維基百科）
〔即時新聞／綜合報導〕民進黨於今年初立委選舉中獲得68席，首次在立法院獲得過半席次。有媒體報導指出，據《公職人員選舉罷免法》規定，立委選區需每10年調整1次，下次2018年立委選舉，桃園、新竹、南投、台中、台南、高雄、屏東等縣市都有可能面臨立委席次增減，若選區調整成真，屆時恐衝擊藍綠選情。
據《上報》報導，2007年在前行政院長蘇貞昌、前立法院長王金平協調下，劃分出全台73席區域立委選區，而在法令規定下，2018年立委選舉需再次調整選區，傳出將由掌握行政、立法院長的民進黨主導劃分案。且根據人口數據變化來看，目前人口為54萬5千人的新竹縣近年外來人口上升，可望增加1席，目前有50萬6千人的南投縣則可能減少1席。
報導也提到，目前有275萬6千人口的台中市，即將超越擁有277萬8千人的高雄市，到時台中可能增加1席，高雄則減少1席，或是台南市由現有的5席增加到6席。而屏東縣人口逐漸遞減，屆時恐減少1席，人口不斷增長的桃園市則可能增加1席。
傳2018年立委選舉，桃園、新竹、南投、台中、台南、高雄、屏東等縣市可能面臨立委席次增減，若選區調整成真，屆時恐衝擊藍綠選情。（資料照，記者張存薇攝）
看更多！請加入自由時報粉絲團
政治‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- MLB》王建民遭皇家隊指定轉讓 本季恐提前結束
- 哪縣市較沒受颱風侵襲？ 網友推爆這地方
- 〈生活大補帖〉男女孩都好 有緣才能相遇
- 假冒「元祖」使詐 會員驚驚
- 離婚半年 Selina談婚姻：少了激情...
- 「豪」友菲爾斯 開啟靈魂之窗
- 雪梨國際羽球賽》連贏南韓雙打 我掃回3冠
- 「別吵 我在抓怪」逃逸外勞被警收服
- 淡水河岸撈蝦釣魚抓寶 警忙驅離
- 兆豐案 政院究責曾銘宗、張盛和
- 國民黨脫售日本東京大樓
- 桃市》颱風bye 地景藝術節重新開fun
- 空軍十月天龍操演 紅藍大兵力對抗
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 National Day festivities trimmed
- 聯軍空襲敘政府軍據點 至少83死
- 受災搶救龜速 澎湖離島爆民怨
- 水門門禁 柯要求聯絡道設限
- 基隆水情紓解 曾文水庫洩洪
- 中嘉案關鍵爭議 就怕中資裹糖衣操控媒體
- 八卦山天空步道免費將屆 收費上限50元
- 焦點評論》共機編隊繞台 軍方應有宣示作為
- 曾和藍又時傳蕾絲情 張芸京：算她衰
- 自由廣場》作戰救災結合訓練
- 竹縣南清公路30.5公里處單線通行
- 主力戰車老舊 立委籲提升性能、檢討數量
- 《觀察筆記》三人會成虎
- 颱風走了 今晚恢復垃圾清運
- 陳俊生不想生 走入婚姻「靜觀其變」
- 自由廣場》颱風假有人歡樂有人愁
- 淨化生活污水 南崁溪設置「礫間工程」
- 雙颱亂中秋損600餘校 中山大學最慘烈
- 台鐵新豐富站 民怨缺失多卻通車
- 賭博還帶娃 媽被抓嚇哭4歲女童
- 〈婚姻幸福學〉老公依賴嫌我強勢 心裡不平且壓力大
- 兆豐銀罰金小兒科 巴黎銀89億美元最恐怖
- 老婆被偷拍還被當小三 許傑輝嘆台人「失禮不尊重」
- 大潤發宅配員自轟不治 追凶槍來源
- 騎士遭捲車底 17人抬車救命
- 水淹掉佳冬2村 公所執意續辦晚會
- 謝霆鋒帥到爆表 慘遭長頸鹿強吻
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：2018年立委選區重劃 全台7縣市恐受衝擊
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分