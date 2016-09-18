2018年立委選區重劃 全台7縣市恐受衝擊

據《公職人員選舉罷免法》規定，立委選區需每10年調整1次，下次2018年立委選舉，全台7縣市都有可能面臨立委席次增減。（圖截自維基百科）

2016-09-18 08:02

〔即時新聞／綜合報導〕民進黨於今年初立委選舉中獲得68席，首次在立法院獲得過半席次。有媒體報導指出，據《公職人員選舉罷免法》規定，立委選區需每10年調整1次，下次2018年立委選舉，桃園、新竹、南投、台中、台南、高雄、屏東等縣市都有可能面臨立委席次增減，若選區調整成真，屆時恐衝擊藍綠選情。

據《上報》報導，2007年在前行政院長蘇貞昌、前立法院長王金平協調下，劃分出全台73席區域立委選區，而在法令規定下，2018年立委選舉需再次調整選區，傳出將由掌握行政、立法院長的民進黨主導劃分案。且根據人口數據變化來看，目前人口為54萬5千人的新竹縣近年外來人口上升，可望增加1席，目前有50萬6千人的南投縣則可能減少1席。

報導也提到，目前有275萬6千人口的台中市，即將超越擁有277萬8千人的高雄市，到時台中可能增加1席，高雄則減少1席，或是台南市由現有的5席增加到6席。而屏東縣人口逐漸遞減，屆時恐減少1席，人口不斷增長的桃園市則可能增加1席。