跌下議長寶座 李全教中秋節這樣過…

2016-09-17 20:40

〔記者王捷／台南報導〕台南市議會議長李全教賄選案歷經超過1年半的審理，今年8月底台南高分院二審宣判，李全教當選無效全案定讞，李全教喪失議員資格，同時喪失議長寶座，今年中秋節李全教回到父母身邊，與家人合照PO網說，中秋佳節能與家人團聚，才是最幸福的事。

李全教賄選案宣判後，市長賴清德當日立即就召開記者會，以「鬧劇劃下句點」，稱李全教是自食惡果，值得從政者警惕。

民進黨黨部主委邱莉莉則說，自選罷法五年前規範政黨需為從政黨員選舉賄選連坐受罰以來，國民黨已被罰超過6000萬元，說明國民黨不少候選人仍充滿「錢買票就有」的思維。

判決定讞後李全教鮮少在公開場合出沒，9月6日時才透過臉書PO文說「天總會亮，讓我們……共同期待，這一個美麗的台灣，相信一切有真有善。」今晚間則於臉書上PO出與家人的合照，自稱中秋節在家人身邊才是最幸福的。