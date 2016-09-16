高市撤災防中心獨留國軍 基層官兵：不要這樣子欺負軍人！

2016-09-16 13:46

〔記者黃佳琳／高雄報導〕颱風莫蘭蒂重創高雄，高市昨晚宣佈撤除災防中心，讓各級單位人員回家過中秋節，但國軍官兵竟像孤兒般，留在災防中心無所適從，讓官兵爆料大罵，「不要這樣子欺負軍人！」

爆料官兵表示，高市府各單位昨天下午4點向國軍申請大量兵力（至少超過1500人），說要支援各區域救災復原，結果到了晚間6點半後，災防中心撤除，高市府人員放假回家過中秋節，災防中心還要求國軍連絡官離開災防中心，不得待在裡面，導致留在災防中心的國軍連絡官無所適從。

官兵請示官兵請示上級單位，但上級長官卻指示，要求支援各區域救災復原，官兵不滿，直指政府各級公部門已經開始休假，但基層官兵卻因上級長官及高市府首長的一句話，卻要犧牲假期，讓部分本身也是受災戶而不敢也不能說的官兵們，拋家棄子的協助災區復原。

軍方知情人士指出，近年來，有兩大事件嚴重地影響國軍建軍規劃、戰備訓練、甚至未來的戰力發揮。第一件是「八八水災」時，在前總統馬英九指示下，災害防救從此變成國軍「核心任務之一」，重大演訓在每年7到11月間全部停止，變成駐地訓練。

另一事件則是前年的「洪仲丘事件」，也是在英明神武的三軍統帥，一句「我管定了」豪語下，讓部隊幹部不敢訓練、讓部隊長極力討好士兵、讓軍法裁撤、讓原本要在下午4點的體能訓練，改為推廣「槌球運動」。

面對國軍無法專注在國防任務上，爆料官兵指出，如果這就是國防部宣稱的「待遇」、「尊嚴」及「出路」，那只能沉痛的呼籲各界，「不要這樣子欺負軍人！」