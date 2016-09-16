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美議員提「台灣旅行法」允台灣高層進五角大廈

美國眾議員夏波（Steve Chabot）提出友台的「台灣旅行法」法案，並於社群網站上宣傳。（記者陳鈺馥翻攝）

2016-09-16  13:23

［記者陳鈺馥／台北報導］為解決台灣官員訪美諸多不合理限制，美國眾議員夏波（Steve Chabot）、薛曼（Brad Sherman）等人今日共同提出「台灣旅行法」法案，條文允許「所有」台灣高階官員入境美國，並可在國務院與五角大廈會見華府高層；對此，外交部今日表示感謝與歡迎。

外交部指出，對於美國國會議員的自發性提案，籲請美國行政部門放寬台美交往限制，進一步提升雙邊交流，外交部表示感謝與歡迎。

外交部說，目前台美關係緊密友好，雙方溝通管道暢通，未來外交部將結合友我力量，持續深化台美關係。

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