蔡正元要陳菊告民視 卻被抓包PO文比媒體更早

對於日前批評陳菊「沒要沒緊」一事，蔡正元反嗆高市府要告就去告民視，不料遭民視舉證打臉。（資料照，記者呂伊萱攝）

2016-09-16 14:02

〔即時新聞／綜合報導〕蔡正元昨（15日）批評陳菊於颱風日北上開中常會，高雄市府表示將對蔡正元提告，蔡正元聞言連忙在臉書發文，說是根據民視報導轉述消息，叫陳菊要告就去告民視。對此，民視今天上午發了篇新聞，指出蔡正元惹議的那篇臉書貼文的上傳時間，遠比民視報導來得早，打臉蔡正元的說法。

國民黨政策會執行長蔡正元昨在臉書上貼文酸說，「陳菊颱風前夕祝壽唱歌，颱風中上台北開中常會，對颱風沒要沒緊」，遭到高雄市府嚴正駁斥，市府發言人表示，陳菊14日全天都在高雄進行防災指揮，陳菊也決定向蔡正元提起誹謗訴訟。

蔡正元得知自己將被告後立即在臉書發文，解釋說是因為民視報導，陳菊14日在民進黨中常會「緊急提案」，並沒說陳菊「找人代為緊急提案」，他才會因此誤會，蔡正元強調，他是根據民視報導轉述，認為陳菊如果要告應該要去告民視，否則他就會反告陳菊誣告。

對此，《民視》表示，蔡正元把一切推到媒體上，但事實上陳菊沒有出席中常會，而且中常會提案本人可以不用親自到場，這點不止民進黨這樣，就連國民黨也是一樣，《民視》還反問，這樣的規定，深為國民黨大黨鞭的蔡正元會不知道？

《民視》報導強調，蔡正元的臉書PO文時間是在下午4時36分，而該則新聞播出的時間卻在晚間7時18分，代表蔡正元指控陳菊的文章比他口中的「媒體來源」早了2小時多刊登，明顯不合理。《民視》文末也痛批蔡正元道，「堂堂一位國民黨政策會執行長，面對市府提告，提不出有利證據，卻拉媒體下水，這樣的說法，沒人能看得下去吧！」