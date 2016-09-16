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邱毅稱小英當選是社會有病 鄉民用這句話酸破！

2016-09-16  11:06

〔即時新聞／綜合報導〕針對蔡政府、綠營地方首長對颱風的因應方式，名嘴邱毅在臉書上表示，颱風來襲就像一面照妖鏡，暴露綠營政客真實嘴臉，並「台灣社會真是有病，才會選出蔡英文這個禍害」；而這樣的話，PTT鄉民卻是不以為然，酸說「連太陽花都能看成是香蕉的禿子，你認為誰比較有病啊？」

邱毅臉書發文從高雄市長陳菊、台南市長賴清德，到彰化的魏明谷都酸了一輪，最後批評蔡英文，直指「台灣社會真是有病，才會選出蔡英文這個禍害」。

PTT鄉民對於邱毅發文卻是「噓爆」，有人說反駁「就是因為你 台灣才會有病」、「也是真的有病，才會有立委的假髮被掀起的事件」、「連太陽花都能看成是香蕉的禿子，你認為誰比較有病啊？」

邱毅表示，要他診斷病因，不外理盲、民粹、井底之蛙和紅眼症，「而蔡英文正是在病態社會扭曲民主下的產物。她當然知道，惟有九二共識才是解開困境僵局的鑰匙，但她卻不能承認，也不願承認九二共識」。

邱毅並歸納「一個堅持，三個誤判」，他說，一個堅持指蔡英文對兩國論、一中一台的堅持，所以不可能接受兩岸同屬一個中國；三個誤判，一是誤判大陸對九二共識底線的堅持，以為只要磨姑久了，大陸就會鬆動退讓、二是誤判美日會堅持挺她，於是緊抱美日大腿壯膽、三是誤判台灣經濟競爭力足以承受兩岸經貿中輟的壓力。

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  • 邱毅直指「台灣社會真是有病，才會選出蔡英文這個禍害」。（資料製，記者張嘉明攝）

    邱毅直指「台灣社會真是有病，才會選出蔡英文這個禍害」。（資料製，記者張嘉明攝）

  • 邱毅臉書全文。（圖擷取自臉書）

    邱毅臉書全文。（圖擷取自臉書）

  • 粉絲不少人附和回應。（圖擷取自臉書）

    粉絲不少人附和回應。（圖擷取自臉書）

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相關關鍵字： 九二共識 蔡英文 賴清德 邱毅 陳菊 魏明谷
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