蓮舫當選日民進黨魁 「蓮鄉」人PO網狂賀
2016-09-15 23:12
〔記者王涵平／台南報導〕白河子弟日本參議員蓮舫當選日本民進黨黨魁，有「蓮鄉」白河民眾將新聞PO網狂賀。
蓮舫在2013年與母親、1對雙胞胎兒女返回白河，受到白河鄉親鳴炮熱烈歡迎，時任立委陳唐山等人陪同參拜媽祖，也到中山路上一家照相館參訪，該照相館為蓮舫祖父曾經行醫的診所，舊址為台南州新營郡白河庄白河153番地。
遇見曾是祖父看過的患者、當時89歲吳明和，兩人以日語短暫交談，蓮舫高興得拍手說，「嚮往已久的尋根之旅終於實現，相當高興。」
該照相館已變成4層樓現代建築，蓮舫表示曾聽父親說過住在白河的事情，卻沒想到真的能夠到白河尋根，聽說蓮花是白河的特色，終於知道自己的名字為何有「蓮」。
當時台南市長賴清德也到白河歡迎蓮舫，盛讚台南女兒是台南之光、台灣之光，盼她能常常回來故鄉。
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