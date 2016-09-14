郝龍斌發文酸北市塞車 網友反嗆「你任內就開始塞」
2016-09-14 13:44
柯文哲前陣子因塞車問題飽受批評。（資料照，記者朱沛雄攝）
〔即時新聞／綜合報導〕前台北市長郝龍斌卸任後仍時常關心台北市政，並對市長柯文哲提出不少建議和批評。今日他在臉書上抱怨台北塞車問題，沒想到反遭網友砲轟說，「講得好像你在任八年都不會塞一樣...」
柯文哲近來民調低迷，交通壅塞被視為主要原因之一。郝龍斌在臉書上寫到，「『塞車』是最近朋友、家人間最常出現的問侯語⋯」他舉例，25分鐘的車程開了80分鐘，到汐止的計程車費從不到300塞到變450，以及3分鐘可以通過的基隆路地下道，一塞就得等上20分鐘，形容「下班時間的市民大道變成一條梗塞的動脈。」
郝龍斌表示，「這些『動彈不得』，是否大家也都遇到了？而市府又是否注意到了？」呼籲柯文哲在大巨蛋爭議暫時落幕後，應該出手關心「梗塞」的台北交通了。
但這樣的發言引來網友的批評，在底下留言表示，「講得好像你在任八年都不會塞一樣...」、「敢問，您任內如何呢？」PTT網友則說，「你好像是前市長齁？」、「從你任內就開始塞了」、「那為什麼任內不做，難怪你連立委都選不上」、「你好像當了八年台北市長耶，講得好像內湖是這兩年才塞車。」也有網友鼓勵說「郝市長辛苦了加油」、「最近上班的確天天塞車，不知道到底怎麼了？！」
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