台商秋節送暖洪秀柱 重翻「換柱」舊帳

2016-09-13 16:55

〔記者施曉光／台北報導〕相較於海基會14日將在台中市舉行台商秋節座談聯誼活動，卻傳出許多台商反應冷淡，不願出席，包括台企聯會長王屏生、中華兩岸台商建研會會長張漢文在內約2百多位台商，今天下午以「台商秋節回家送暖」名義，與國民黨主席洪秀柱熱情相會，要向淪為在野黨，並面臨黨產被清算的藍營送暖，希望國民黨能繼續在兩岸關係上，扮演積極角色。

不過，活動中，一位台商發言質疑指出，國民黨內有「統一派」、「不統一派」，每次到了選舉就不敢說統一，去年大選期間還把「招牌就是統一」的洪秀柱「換柱」，場面頗為尷尬，坐在台上的洪秀柱與前主席吳伯雄、國民黨首席副主席詹啟賢等人則表情嚴肅。

在這名台商說完話後，洪秀柱立即拿起麥克風消毒表示，「我們不是什麼統派、獨派，我們是『中華民國憲法派』、『正正派派』」，全場立刻鼓掌，化解尷尬。

廣東花都台商協會榮譽會長蘇木卿則盛讚洪秀柱是「鐵娘子」，他並說，洪秀柱去年轟轟烈烈參選，光榮獲得提名，也光榮的被「換柱」，讓他看不下去，不知道國民黨在幹什麼，為何不讓洪秀柱把理想大聲說出來？當時就覺得國民黨完了。

接下來，蘇木卿的話愈說愈辛辣。他表示，國民黨有兩派，一個是「統一派」，一個是「不統一派」，他入黨四十五年，從小所受教育就是追求國家統一，但現在國民黨好像連說「統一」二字都有罪，國民黨若能堅持國家統一大業，雖然選舉偶然會輸，但仍可以贏得14億的民心，「我們為何不爭取14億人的民心，而是在台灣爭取1千多萬的民心？做為百年政黨，有國家民族意識的政黨，應該追求什麼，為何不能堅持？」

另一挺柱的台企聯常務副會長葉春榮則說，他佩服洪秀柱願意在國民黨敗選後，跳下來擔任黨主席，隨即痛批國民黨「已經爛到什麼程度了」，這時候還有中常委在談「本土化」。

他語帶諷刺的說，如果國民黨大老、有能力的人可以團結，才會有希望，但要國民黨團結，比兩岸談判還艱難，而且國民黨自私內鬥，「每一個都是利益派」，不如黨產全部歸零，不認同國民黨的都出去，重新再搞一個政黨。

這場活動約有80個來自大陸各省、市的地方台商會長參與，其中包括獲親民黨推薦，但又拒絕出任海基會董事的深圳台協會會長陳合泰，國民黨方面則有前主席吳伯雄、前海基會董事長江丙坤，及國民黨副主席詹啟賢、郝龍斌、林政則等人出席。

據了解，台企聯是在中國註冊的台商團體，中國官方色彩濃厚，王屏生等人是以「中華兩岸台商建研會」的名義拜會國民黨，而事實上台企聯與台商建研會其實就是「一套人馬，兩塊招牌」。

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