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縣市首長滿意度調查 六年級新秀竄起

2016-09-13  13:59

〔記者廖千瑩／台北報導〕《天下雜誌》每年進行首長滿意度調查，2016「縣市大調查」結果今天出爐，指標明星首長滿意度，第3名的高雄市長陳菊，今年維持和去年相同名次，台南市長賴清德則從去年的冠軍滑落到第4名，台北市長柯文哲則是從去年第9名，墜落到21名。

另外，值得注意的是新秀快速竄起，尤其是新面孔的青年軍。其中，六年級生首長新竹市長林智堅從去年第18名竄升至第10名；基隆市長林右昌更讓基隆擺脫過去一向在谷底徘徊的窘境，從21名飛升到12名。

桃園市長鄭文燦也不遑多讓，從第一年的第15名爬升到第13名，在六都市長中排名第3，僅次於在施政上已經建立口碑的陳菊和賴清德。

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  • 《天下雜誌》民調，桃園市長鄭文燦從第一年的第15名爬升到第13名，在六都市長中排名第3，僅次於在施政上已經建立口碑的陳菊和賴清德。圖為桃園市長鄭文燦。（資料照，記者陳昀攝）

    《天下雜誌》民調，桃園市長鄭文燦從第一年的第15名爬升到第13名，在六都市長中排名第3，僅次於在施政上已經建立口碑的陳菊和賴清德。圖為桃園市長鄭文燦。（資料照，記者陳昀攝）

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