教師節教師沒放假 教育部：可請家庭照顧假

2016-09-13 06:31

〔即時新聞／綜合報導〕教師節適用教師法的教師沒放假，但幼教體系的保育員適用勞基法，教育部昨表示，教師若有幼兒需照顧可依「性別平等工作法」請家庭照顧假。

《聯合報》報導，教育部官員表示，如果教師請家庭照顧假，校方會安排請代理代課老師上課，不會影響學童權益。

報導指出，全國幼兒園7成私立、3成公立，私立幼兒園從業人員幾乎全數適用勞基法，公立幼兒園中少數教保員、廚工則適用勞基法。如基於服務家長需求，並徵得適用勞基法的教保員同意當天出勤，工資應加倍發給，也可擇期補休一天，但幼兒園也可自行決定是否關園一天。