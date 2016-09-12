立院優先法案列31案 包括提高對Uber裁罰金額
〔記者羅添斌／台北報導〕行政立法政策協調會報今晚達成立院本會期優先審議法案共識，包括提高對Uber裁罰金額的公路法修正草案等31案及預算案2案，列為優先法案。
此外，攸關勞工權益「一例一休」及國定假日天數的勞動基準法部分條文修正草案，以及朝野關切的兩岸協議監督條例草案，以及裁撤特偵組的法院組織法刪除63條之1條文草案，均列為本會期優先法案。
行政院發言人童振源今晚說，行政院與立法院民進黨團達成共識，未來在會期中，行政院與民進黨團會持續討論與協商，適時增減優先審議的重大法案。
在31項法律案方面，政院指出，公路法修正草案，主要是提高對Uber之裁罰金額，這項修正草案與另一法案「加值型及非加值型營業稅法部分條文修正草案」，同時列為優先法案，代表政府對建立跨境電商營運規範的重視。
行政院日前針對防範電信跨境詐騙事件，在院會中通過組織犯罪防制條例部分條文修正草案，昨晚的協調會報也通過將此列為優先法案之一。另與生技醫療相關的有3項法案、社會住宅政策的2項法案、原住民相關法案3案。
31項優先法案包括：住宅法修正草案；住宅租賃條例草案；加值型及非加值型營業稅法部分條文修正草案；高等教育創新轉型條例草案；生技新藥產業發展條例第3條修正草案；電業法修正草案；勞動基準法部分條文修正草案。
還有長期照顧服務法第15條、第22條、第62條修正草案；國家藥物審查中心設置條例草案；行政院環境保護署毒物及化學物質局組織法草案；科學技術基本法修正草案；兩岸訂定協議監督條例草案（民進黨團版）。
以及原住民族語言發展法草案；原住民族土地及海域法草案；原住民族自治法草案；商標法部分條文修正草案；專利法部分條文修正草案；著作權法部分條文修正草案；郵政法部分條文修正草案；植物品種及種苗法第4條修正草案。
還有農藥管理法第10條、第59條修正草案；藥事法部分條文修正草案；化粧品衛生管理條例修正草案；資通安全管理法草案；洗錢防制法修正草案；公路法修正草案；組織犯罪防制條例部分條文修正草案；促進轉型正義條例草案；法院組織法刪除第63條之一條文草案；集會遊行法修正草案；公民投票法修正草案。
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標題：立院優先法案列31案 包括提高對Uber裁罰金額
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