912大遊行 觀光局代局長：轉型困難但不得不為

針對觀光業912大遊行，劉喜臨表示，開拓客源雖然困難，但也不失為一個改變的契機。（記者張嘉明攝）

2016-09-12 16:37

〔即時新聞／綜合報導〕因2016總統大選過後中客縮減導致經營困難，中南部觀光業者在今日下午發動「912百萬觀光產業自救大遊行」。面對中客銳減所帶來的龐大影響，觀光局代理局長劉喜臨也有話想說。

劉喜臨在遊行前接受《遠見雜誌》專訪時表示，他能理解過去幾個月來業者所承受的負擔，雖然中客減少所帶來的實際影響沒有如報載這麼嚴重，但減少的遊客牽動餐廳、旅館、遊覽車所造成的損失也絕對不容忽視。

對於業者在今日所號召的遊行抗議，劉喜臨認為，如果能夠以派對、嘉年華的方式凝聚共識，比起打悲情牌來說更能獲得民眾認同，「畢竟這並非天災，而是經營風險的控管失準。」

劉喜臨提到，雖然開拓客源並非易事，但此時也不失為一個改變的契機。他舉例，泰國和汶萊在8月開放來台觀光免簽，以及公教、鄰里等國民旅遊市場，皆是能夠爭取的客源之一。

劉喜臨呼籲，專接中客的旅行社必須嘗試轉型，朝多元化路線經營，若能再配合自由行的觀光趨勢進行網路變革，便能成為所謂的「網路旅行社」。

劉喜臨說，「轉型雖然困難，但不得不為；多元雖然複雜，但不失平衡；趨勢雖然多變，但不捉失準。」強調台灣的觀光市場需要活化，但也非一蹴可及。他也呼籲參與遊行的業者朋友，「假如一定要走上街頭，請記得還是要回來拿鋤頭（生財工具）！」