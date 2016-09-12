參選2018新北市長 水牛伯點名他來接棒

前行政院長游錫堃（右）昨晚出席立委高志鵬（左）舉辦的中秋晚會，當場在台上點名高志鵬接棒新北市長位置。（資料照，記者李雅雯攝）

2016-09-12 11:39

〔即時新聞／綜合報導〕前行政院長游錫堃在2014代表民進黨參選新北市長期間，僅以2萬5千票差距敗給朱立倫，因此一直有聲音希望游錫堃再戰2018新北市長選舉，但游錫堃昨晚表示，希望能給年輕人機會，並點名交棒給立委高志鵬。

根據《民視新聞》報導，民進黨立委高志鵬昨天晚間舉行中秋烤肉晚會，民進黨新北市主委余天與前行政院長游錫堃都到場支持。

游錫堃上台發言時表示，現在新北市盡量要給年輕人機會，游錫堃點名高志鵬，希望民眾能夠支持，讓高志鵬有機會當新北市市長。