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薄瑞光畢業旅行 今天拜會蘇嘉全

即將卸任的美國在台協會（AIT）理事主席薄瑞光（左二）12日至立院拜會院長蘇嘉全（左三），並與秘書長林志嘉（左四）、民進黨立委羅致政（左五）等合影留念。（記者黃耀徵攝）

2016-09-12  11:18

〔記者邱燕玲／台北報導〕即將卸任的美國在台協會（AIT）理事主席薄瑞光今起在台灣進行一週的「畢業旅行」，上午薄到立法院拜會院長蘇嘉全，蘇對薄說，「你每年都來台灣，以後每年也要來台灣找我喔！」

包括民進黨立委羅致政等也陪同會面，蘇嘉全與薄瑞光短暫握手致意並開放媒體拍照後，隨即進行閉門會談。

薄瑞光此行到台灣除了說明日前在杭州舉行的歐習會會談內容、向台灣介紹繼任者莫健，也將感性告別台灣朝野各界的友人。

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  • 即將卸任的美國在台協會（AIT）理事主席薄瑞光上午薄到立法院拜會院長蘇嘉全，蘇對薄說，「你每年都來台灣，以後每年也要來台灣找我喔！」（記者邱燕玲攝）

    即將卸任的美國在台協會（AIT）理事主席薄瑞光上午薄到立法院拜會院長蘇嘉全，蘇對薄說，「你每年都來台灣，以後每年也要來台灣找我喔！」（記者邱燕玲攝）

  • 薄瑞光（左二）與立法院長蘇嘉全（左三）、秘書長林志嘉（右三）、民進黨立委羅致政（右二）等合影。（記者邱燕玲攝）

    薄瑞光（左二）與立法院長蘇嘉全（左三）、秘書長林志嘉（右三）、民進黨立委羅致政（右二）等合影。（記者邱燕玲攝）

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