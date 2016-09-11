菲台商中秋聯歡 力挺新南向政策
2016-09-11 21:53
〔即時新聞／綜合報導〕菲律賓台商總會今（11）日舉辦中秋聯歡餐會，會長林在良致詞時表示，將會全力配合政府的新南向政策，同時促進台菲在經貿、文化、教育等領域的交流。
根據《中央社》報導，林在良表示，台灣中小企業已注意到菲律賓的快速成長，紛紛組團前來考察，台商總會也會協助安排，同時分享在菲律賓的經驗。
林在良也表示，雖然菲律賓台商總會只是民間團體，「但我們將積極配合政府新南向政策，全力支持。」
駐菲副代表張泰來也向台商簡報南向政策，同時提醒在菲律賓爆發恐怖事件後，多多注意人身安全。
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