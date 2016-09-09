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自我解禁赴中年限不只馮明珠 綠委：馬政府卸任官員有58位

2016-09-09  15:11

〔即時新聞／綜合報導〕國立故宮博物院前院長馮明珠，卸任三個多月就迅速轉任北京故宮博物院顧問，並趁520政黨輪替前，自己修改年限，將規定的3年降為3個月。民進黨立委李俊俋就指出，像馮明珠這種「自我解禁」的馬政府卸任官員，總共有58位。

今天《自由時報》報導，依兩岸人民關係條例，政務人員都必須離職滿3年，赴中才無須經審查許可，但前故宮院長馮明珠卻在今年5月4日就發函予內政部，要求3年規定降為1年，更趕在政黨輪替前的5月13日，再度將1年規定降為3個月。

民進黨立委李俊俋表示，早在今年6月他就曾召開記者會，公布58位馬政府卸任官員「自我解禁」赴中年限名單，並要求陸委會全面清查這些人員赴中情形，也希望這些退職首長們能夠自重，這58位卸任官員就包括馮明珠在內。

兩岸人民關係條例第9條，雖然規範政務人員、直轄市長、涉機密業務之人員，離職3年內赴中須向原服務職機關提出申請，但條文也明定，原服務機關、委託機關或受託團體、機構得依其所涉及國家機密及業務性質增減之。李俊俋說許多馬政府官員循該條但書巧門，自行將赴中管制年限由3年改為3個月、6個月不等，讓該條法令形同虛設。

李俊俋表示，馮明珠是否構成了違反公務員服務法第14條之1的旋轉門規定雖然仍有待討論，但馮明珠面對外界質疑聲時回應「並非只有故宮這麼做」，李俊俋因此決定在臉書上公佈自我解除管制年限的官員名單，請民眾好好「關心」這些卸任官員動向。李俊俋最後還表示，等到立院開議，該處理的就要處理。

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  • 民進黨立委李俊俋今年6月就曾召開記者會，指出多位馬政府卸任官員，集體在卸任前自行縮減赴中管制期。（資料照，記者陳志曲攝）

    民進黨立委李俊俋今年6月就曾召開記者會，指出多位馬政府卸任官員，集體在卸任前自行縮減赴中管制期。（資料照，記者陳志曲攝）

  • 民進黨立委李俊俋指出，包含馮明珠在內，「自我解禁」的馬政府卸任官員，總共有58位。（圖擷自李俊俋臉書）

    民進黨立委李俊俋指出，包含馮明珠在內，「自我解禁」的馬政府卸任官員，總共有58位。（圖擷自李俊俋臉書）

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