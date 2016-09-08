郝批柯P「一場鬧劇」 姚立明：你好意思喔

2016-09-08 22:05

〔即時新聞／綜合報導〕針對大巨蛋爭議，台北市長柯文哲今日上午親上火線說明，因遠雄昨日遞交改善文件，將再給遠雄一次機會，卻被前台北市長郝龍斌批評柯P此舉根本是一場鬧劇。對此，柯文哲的昔日戰友姚立明在政論節目上質疑，搞不好大家都忘記了，郝龍斌還一直拿他過去的爛攤子來提醒大家。

國會觀察基金會董事長姚立明晚間在《新聞面對面》質疑郝龍斌的發言，他表示，大巨蛋案的爛攤子是郝龍斌留下來的，還好意思站出來批評柯P，他不說搞不好大家都忘記是他造成的，讓姚立明氣的在節目上怒批「你好意思喔」。

此外，關於柯文哲早上在記者會宣布暫不終止大巨蛋契約，姚立明則說，聽到「暫不解約」4個字自己能勉強接受，如果柯P讓遠雄按照郝龍斌的方法續建，那真的就要倒柯了。

姚立明也提醒柯文哲，市民都用眼睛在看，不會輕易被蒙騙的，千萬不能沒有改變前朝留下來的弊案就答應遠雄，否則就是「政治輕生」。