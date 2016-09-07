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公民咖啡館怒摔杯 痛批柯市府官僚搪塞

公民參與協會不滿民意不受柯市府正視，怒摔咖啡杯表達「公民咖啡館」意見沒有被落實。（記者張凱翔攝）

2016-09-07  12:50

〔記者張凱翔／台北報導〕台北市長柯文哲選前的公民顧問團，今日於市府前召開記者會，批評市府選前開「公民咖啡館」，蒐集民間意見擬出51項政見，如今不但縮水剩下10項，且仍有半數未達成，團體怒摔「咖啡杯」表達不滿。

台灣公民參與協會理事長何宗勳指出，柯文哲選前要求公民顧問團辦「公民咖啡館」廣搜民間意見，最後擬出51項政見，並承諾將由研考會列管。

今年3月間，本報獨家踢爆，研考會對公民意見虛應故事，柯文哲因此指示社會局長許立民統籌，並由公民顧問團提「亮點10條」，列管3個月追蹤。

公民參與協會表示，部分局處面對亮點10條，只官僚回應搪塞，罔顧公民參與精神，才會以摔杯方式，比喻公民咖啡館的咖啡被官員打破。

公民參與協會指出，由都發局和工務局執行的「古代水圳湧泉重新恢復並試辦」、文化局的「建立台北市珍貴樹木資料庫」、由副市長鄧家基主責的「第一條經緯城市的樟樹高架快速道路」、教育局的「各級學校與圖書館設台客原專櫃」等，在成為亮點10條列管後，不是被搪塞就是沒有下文。

公民參與協會呼籲柯市府，民意如流水，若市府不上緊發條正視民意，必將流失支持度。

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