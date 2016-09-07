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民進黨是國民黨附隨組織？ 姚立明：藍營續秀下限

2016-09-07  09:45

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨文傳會副主委胡文琦昨日指控，民進黨過去黨部搬遷經費是向藍營求助，還諷刺「民進黨中央也可以稱為國民黨附隨組織」。對此國會觀察基金會董事長姚立明不禁感嘆，國民黨的這種說法，代表這個政黨持續在秀下限。

姚立明在昨晚播出的政論節目《新台灣加油》指出，國民黨這種論述，完全對自己的民調沒有幫助。姚立明說，假如國民黨的帳真的是清楚的，有多少錢出到民進黨或者個人，就要有帳本可查明財務狀況，言下之意是國民黨若有證據就直接拿出來，別在那邊放話。

姚立明認為，國民黨文傳會的這些人，應該要把問題搞清楚再講出來，才能得到社會的認同。姚立明還說，依照這種邏輯來看，如果國民黨曾捐款給候選人，那麼該位候選人的家不就變成國民黨附隨組織了，可見這根本是一種莫名其妙的說法。

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  • 國會觀察基金會董事長姚立明感嘆，國民黨持續在秀下限。（資料照，記者簡榮豐攝）

    國會觀察基金會董事長姚立明感嘆，國民黨持續在秀下限。（資料照，記者簡榮豐攝）

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相關關鍵字： 不當黨產 國民黨 姚立明 民進黨 附隨組織 黨產
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