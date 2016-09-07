蔡派宋楚瑜任APEC特使生變？傳北京打壓否決
2016-09-07 06:59
總統蔡英文邀請親民黨主席宋楚瑜擔任APEC領袖代表。（資料照，記者張嘉明攝）
〔即時新聞／綜合報導〕亞太經濟合作會議（APEC）領袖峰會，11月將在秘魯首都利馬舉行，昨天傳出總統蔡英文邀請親民黨主席宋楚瑜擔任領袖代表，意在突破兩岸停滯狀態。不過有媒體報導，消息人士透露，蔡政府指派宋楚瑜的名單提交給主辦各方會員體討論，但被北京否決。
《中國時報》報導，據悉中方主張以APEC《諒解備忘錄》及慣例來因應台灣推派人選，其中備忘錄規定，台灣以經濟體名義參加，只能派財經首長代表出席；另外「慣例」則是指年會主辦國先要求台灣提出代表人選，私下經過中方同意後，三方達成共識，才由主辦國對台發出邀請函。
報導指出，APEC自1993年召開以來，因中國打壓，台灣每年由總統指派領袖代表與會。2001年前總統陳水扁請總統府資政李元簇擔任代表，遭中方拒絕，最後我方缺席。2005年，扁委請立法院長王金平當代表，也被中國反對，最後由總統府資政林信義代表出席。這次蔡政府指派宋楚瑜，恐仍遭中方否決。
據消息人士說法，台灣指派宋楚瑜出席APEC，但名單提交予各方會員體討論時，遭到北京方面否決，因中方認為蔡政府想透過宋楚瑜和中方領導人會面，塑造兩岸維持現狀的氛圍，但被中方看穿；另外，北京也認為宋楚瑜太過親綠。報導並稱，蔡政府最後可能只能比照扁時期，派財經官員或企業界人士與會。
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