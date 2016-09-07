遭蔡正元質疑碩士學歷造假 楊偉中po文反擊
2016-09-07 01:52
楊偉中回文打臉蔡正元。（記者林宜樟翻攝）
〔記者林宜樟／綜合報導〕行政院不當黨產處理委員會委員楊偉中9月7日凌晨被國民黨政策會執行長蔡正元在臉書質疑填寫碩士學歷，偽造文書，貼出的表格註明楊偉中的學經歷是「國立政治大學臺灣文學系碩士」；但楊偉中在凌晨12點多發文打臉蔡正元，表示自己是念「國立政治大學台灣史研究所」，再沒知識、學歷，也不會搞不清楚「台灣文學」、「台灣史」兩個系所的差別。
蔡正元發文質疑，楊偉中填給行政院的資料，清楚的寫明有碩士學歷，但卻拿不出碩士學位證書，這是偽造文書罪；楊偉中則回應，蔡正元的表格內容絕非他所填，也不知道哪來的，並附上自己提供給黨產委員會的資料表格。
許多網友在楊偉中臉書下留言，「蔡正元臉好腫」，「古代有指鹿為馬，現代有止兀の憂」，消遣蔡正元。
事實上，國立政治大學目前並沒有臺灣文學系，而是政治大學台灣文學研究所，楊偉中則是表示自己就讀政治大學臺灣史研究所，蔡正元顯然又是烏龍爆料一場。
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