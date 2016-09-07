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遭蔡正元質疑碩士學歷造假 楊偉中po文反擊 詹詠然爆冷逆轉勝！美網大滿貫挺進混雙4強 女星神秘現身　直播挑禮愛自己
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遭蔡正元質疑碩士學歷造假 楊偉中po文反擊

楊偉中回文打臉蔡正元。（記者林宜樟翻攝）

2016-09-07  01:52

〔記者林宜樟／綜合報導〕行政院不當黨產處理委員會委員楊偉中9月7日凌晨被國民黨政策會執行長蔡正元在臉書質疑填寫碩士學歷，偽造文書，貼出的表格註明楊偉中的學經歷是「國立政治大學臺灣文學系碩士」；但楊偉中在凌晨12點多發文打臉蔡正元，表示自己是念「國立政治大學台灣史研究所」，再沒知識、學歷，也不會搞不清楚「台灣文學」、「台灣史」兩個系所的差別。

蔡正元發文質疑，楊偉中填給行政院的資料，清楚的寫明有碩士學歷，但卻拿不出碩士學位證書，這是偽造文書罪；楊偉中則回應，蔡正元的表格內容絕非他所填，也不知道哪來的，並附上自己提供給黨產委員會的資料表格。

許多網友在楊偉中臉書下留言，「蔡正元臉好腫」，「古代有指鹿為馬，現代有止兀の憂」，消遣蔡正元。

事實上，國立政治大學目前並沒有臺灣文學系，而是政治大學台灣文學研究所，楊偉中則是表示自己就讀政治大學臺灣史研究所，蔡正元顯然又是烏龍爆料一場。

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  • 楊偉中在臉書上貼出自己提供給黨產委員會的資料表格。（記者林宜樟翻攝）

    楊偉中在臉書上貼出自己提供給黨產委員會的資料表格。（記者林宜樟翻攝）

  • 國民黨政策會執行長蔡正元在臉書質疑行政院不當黨產處理委員會委員楊偉中的碩士學歷。（畫面擷自蔡正元臉書）

    國民黨政策會執行長蔡正元在臉書質疑行政院不當黨產處理委員會委員楊偉中的碩士學歷。（畫面擷自蔡正元臉書）

  • 蔡正元貼出不當黨產處理委員會人事資料彙整表，裡面註明楊偉中學經歷是「國立政治大學臺灣文學系碩士」。（記者林宜樟翻攝）

    蔡正元貼出不當黨產處理委員會人事資料彙整表，裡面註明楊偉中學經歷是「國立政治大學臺灣文學系碩士」。（記者林宜樟翻攝）

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