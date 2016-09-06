| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
女星神秘現身　直播挑禮愛自己
 首頁 > 政治

國民黨指控黃信介求助 姚嘉文：沒拿一毛錢！

2016-09-06  20:53

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨文傳會副主委胡文琦今天在記者會中，痛批不當黨產處理委員會，並指控已故前民進黨主席黃信介曾向當時的國民黨主席李登輝求助黨部搬遷經費。對此，前民進黨主席姚嘉文表示，沒拿一毛錢。

胡文琦表示，黃信介曾經透過中間人，找上當年國民黨大掌櫃劉泰英，希望他請李登輝挹注民進黨部的搬遷經費，並諷刺「民進黨中央黨部也許也可以稱為國民黨的附隨組織」。

根據《民視》報導，姚嘉文指出，當年黃信介向他們表示，國民黨黨產這麼多，想要去找李登輝，向他詢問是否能夠撥一棟房子給民進黨，但遭大家反對，最後並沒有實現，所以根本一毛錢都沒有拿。

民進黨發言人黃適卓也針對此事回應，國民黨因持有龐大不當黨產，造成政黨之間不公平競爭，現在更指鹿為馬、刻意抹黑，一點反省能力都沒有。

廣告
  • 國民黨文傳會副主委胡文琦指控，黃信介曾向當時的國民黨主席李登輝求助黨部搬遷經費。對此，姚嘉文表示，沒拿一毛錢。（資料照，記者陳志曲攝）

    國民黨文傳會副主委胡文琦指控，黃信介曾向當時的國民黨主席李登輝求助黨部搬遷經費。對此，姚嘉文表示，沒拿一毛錢。（資料照，記者陳志曲攝）

  • 國民黨文傳會副主委胡文琦（左2）今天在記者會中，痛批不當黨產處理委員會，並指控已故前民進黨主席黃信介曾向當時的國民黨主席李登輝求助黨部搬遷經費。（記者朱沛雄攝）

    國民黨文傳會副主委胡文琦（左2）今天在記者會中，痛批不當黨產處理委員會，並指控已故前民進黨主席黃信介曾向當時的國民黨主席李登輝求助黨部搬遷經費。（記者朱沛雄攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 劉泰英 國民黨 姚嘉文 民進黨 胡文琦 黃信介 黃適卓
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜‧苦茶油雞
青醬筊白筍義大利麵
手沖咖啡自己來
喝檸檬水易反黑？
轉寄

標題：國民黨指控黃信介求助 姚嘉文：沒拿一毛錢！


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月6日‧星期二‧丙申年八月初六日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.