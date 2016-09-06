國民黨指控黃信介求助 姚嘉文：沒拿一毛錢！

2016-09-06 20:53

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨文傳會副主委胡文琦今天在記者會中，痛批不當黨產處理委員會，並指控已故前民進黨主席黃信介曾向當時的國民黨主席李登輝求助黨部搬遷經費。對此，前民進黨主席姚嘉文表示，沒拿一毛錢。

胡文琦表示，黃信介曾經透過中間人，找上當年國民黨大掌櫃劉泰英，希望他請李登輝挹注民進黨部的搬遷經費，並諷刺「民進黨中央黨部也許也可以稱為國民黨的附隨組織」。

根據《民視》報導，姚嘉文指出，當年黃信介向他們表示，國民黨黨產這麼多，想要去找李登輝，向他詢問是否能夠撥一棟房子給民進黨，但遭大家反對，最後並沒有實現，所以根本一毛錢都沒有拿。

民進黨發言人黃適卓也針對此事回應，國民黨因持有龐大不當黨產，造成政黨之間不公平競爭，現在更指鹿為馬、刻意抹黑，一點反省能力都沒有。