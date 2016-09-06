達賴喇嘛國會演說 蘇嘉全：非常歡迎

2016-09-06 15:00

〔記者邱燕玲／台北報導〕時代力量立委林昶佐邀請達賴喇嘛來台灣訪問，並在國會演說，達賴也表示樂意再訪台灣，對此立法院長蘇嘉全下午受訪表示，非常歡迎。

蘇嘉全說，只要有助於民主自由的推動者，立法院應都非常歡迎，立法院是一個非常民主、屬於民意的地方，只有對民主自由願意一起打拚的世界人士，都非常歡迎。

民進黨原住民立委谷辣斯．尤達卡（Kolas Yotaka）與時代力量立委林昶佐受藏人行政中央之邀，前往西藏流亡政府所在地印度達蘭薩拉，並於昨天拜訪西藏精神領袖達賴喇嘛。林昶佐主動邀請達賴來台灣訪問，並在國會演說，達賴也表示樂意再訪台灣，並強調和平要靠人們跨國界一起努力才能達成。

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