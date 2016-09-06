有新北大道、再設台北大道？網友轟朱市府擾民

重新路、中正路分別為三重區及新莊區重要幹道，圖為交界處。（資料照，記者李雅雯攝）

2016-09-06 08:13

〔即時新聞／綜合報導〕新北市2013年完成橫跨三重、新莊及泰山區的中山路更名作業，改名為「新北大道」。現在又有新計畫，擬將三重區重新路及新莊區中正路統一改名為「重新大道」或「台北大道」，戶政單位已展開問卷調查，消息一傳出，地方罵聲四起，質疑市政府放費公帑，根本沒必要改名，更有網友痛批朱立倫團隊是在「刷存在感」！

新北市三重區重新路、新莊區中正路位在同條路上，民政局以「一路多名」考量，醞釀跨區統一路名。民政局提出兩個命名選項，分別為「重新大道」、「台北大道」，將發出2萬多份問卷調查，預計10月中旬回收居民意見，倘若通過更名，將有2萬多戶受影響。

對此，市議員李坤城認為，該條道路的兩個路名，也恰是三重區、新莊區分界，區別性高，根本沒有更名的必要。市議員賴秋媚也批評，改路名勞民傷財，不如把錢花在更實質的建設上。

許多在地網友也紛紛反彈，「我們三重人」臉書社團上一面倒罵聲四起，有人認為「不是說政府財政困難嗎？為何不把錢用在該花的地方？」「名為大道卻無大道之實。」「改路名一堆資料都要改，麻煩去做點有意義的事！」「改了之後還要從新適應，花錢又擾民！」還有網友質疑問卷設計有陷阱，「只能2選1，為何沒有不用改的選項？」更有網友諷刺要改為「立輪大道」，或是連接到桃園改成「新桃大道」。