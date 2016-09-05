南投負債200億 敬老金再放寬資格發放8294萬
2016-09-05 23:10
〔即時新聞／綜合報導〕南投縣政府負債超過200億，但有民眾在網路上爆料縣長林明溱為了實踐政策，要放寬敬老金的領取資格，預計發放超過8000萬。
網友在《PTT》上張貼一則Line訊息，表示國民黨籍南投縣長林明溱為了兌現政策承諾，將敬老禮金的領取資格從75歲以上放寬到65歲以上，共有8萬2265人符合資格，加上75名百歲以上人瑞的萬元禮金，預計將發放8294萬餘元。
網友痛批「沒有規劃，舉債亂撒現金，加碼再加碼」、「反正發錢就有選票，負債也沒差」也有人提到「柯文哲不發跌10%」、「這樣做民調漲10%，買票政策正夯啊」。不過也有網友認為，全國許多縣市都有發放敬老金，特別針對南投，似乎有失公允。
據了解，這是南投縣府去年就訂出的政策，縣府社會及勞動處先前在面對議員的質疑時也曾表示，敬老禮金放寬發放年齡限制，除了兌現縣長林明溱的競選承諾，敬老禮金顧名思義就是在重陽節對老人表達敬意的「禮金」，非「救助金」，不應該有條件限制。況且，以中部生活圈來說，台中和彰化早就對六十五歲以上老人發放二千元敬老禮金，南投縣發放一千元並不為過，佔整體財政負擔比例也不高。
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