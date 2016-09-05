藍中評委：中華民國是戰勝國 為什麼要轉型正義？
2016-09-05 18:21
國民黨主席洪秀柱（中）5日與郝龍斌（左起）、詹啟賢、胡志強與林政則等副主席出席第19屆中央評議委員第4次會議。（記者張嘉明攝）
〔記者林良昇／台北報導〕國民黨今舉行中評會，黨內資深中評委對黨產被清理十分激憤，中評委洪秀菊發言時痛批，轉型正義破壞力就像原子彈，如同殲滅國民黨，並認為，只有發動兩次世界大戰的德國有轉型正義，中華民國是戰勝國，「為什麼要承受轉型正義？」
國民黨今舉行第19屆中評會第4次會議，黨內資深中評委也登記臨時發言，不滿民進黨成立黨產處理委員會並推動轉型正義。
中評委張一熙發言時痛批「年金改革是年金改壞、轉型正義是轉型邪惡」，國民黨不能視而不見，要從中央到地方成立不當施政監督團、野蠻立法監督團等等，強力監督民進黨，並提出更好方案贏得民心，將黨產捐到監督團內挹注，也不會被違法的黨產委員會清算。
洪秀菊則在發言時高聲呼籲，國民黨應一起遏止轉型正義，因為這如同殲滅國民黨，全面毀滅軍公教，轉型正義就像原子彈，會導致雙重的對撞和毀滅。
洪秀菊高呼，全世界只有發動兩次世界大戰的戰敗國德國有轉型正義，但中華民國是戰勝國，也沒有進行種族滅絕，沒理由承受轉型正義，國民黨堂堂正正，不該接受這樣的待遇。
中評委張蔡美則表示，她反對黨產歸零，因為台灣經濟發展是蔣中正帶過來黃金的建設，若國民黨沒帶黃金來台，「怎麼有今天的台灣？」
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