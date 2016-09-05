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中客是最需要交的朋友？ 童振源：非行政院立場

2016-09-05  11:32

〔即時新聞／綜合報導〕行政院政務委員張景森在臉書上發文說「中客是我們最需要交的朋友」，引發議論。行政院今天澄清表示，這是張景森個人發言，並非行政院立場。

張景森4日在臉書上發文，認為不管大家對中國政府的態度是什麼，希望都能分清楚人民與政權的差別，中客是我們最需要交的朋友，不要再不經意發表歧視中客的言行了。張景森還說，這些只會激起中國民眾對台灣的反感。中國人民如果普遍對台灣反感，我看台灣才是真正危險了。

對於張景森的發言，綜合媒體報導，行政院發言人童振源今表示，這只是張景森的個人發言，並非行政院的立場。童振源還指出，7月來台觀光人數成長7.9%，中客人數雖減少，政府仍歡迎中客來台，但也要推動「多元觀光」來增加客源，要推展東南亞國家來台旅遊，也要活絡國人的旅遊觀光。

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  • 對於張景森的臉書的「中客朋友」說法，行政院發言人童振源表示，這只是張景森的個人發言，並非行政院的立場。（資料照，記者黃耀徵攝）

    對於張景森的臉書的「中客朋友」說法，行政院發言人童振源表示，這只是張景森的個人發言，並非行政院的立場。（資料照，記者黃耀徵攝）

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