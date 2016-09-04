國民黨全代會 黨代表炮轟：都是高層「在亂」
2016-09-04 13:12
中國國民黨4日舉行第19次全代會第4次會議，黨員唱國歌、呼口號，凝聚黨員意識，塑造團結氣氛。（記者黃耀徵攝）
〔記者林良昇／台北報導〕國民黨今舉行全代會，國民黨黨代表、新北市議員林金結在發言時炮轟，國民黨每次到選舉都喊團結，但國民黨從來沒有不團結，「反而都是高層在亂！」、「全世界沒有一個政黨的元首，在對付一個我們的國會議長！」明指前總統馬英九指控前立法院長王金平涉司法關說的馬王政爭。
國民黨今在台北市陽明山中山樓舉行第19次全代會第4次會議，林金結在全國黨代表分區座談會總結報告時，脫稿對馬炮轟，但馬英九今早至南投參加泳渡日月潭，預計下午2時才會抵達。
林金結在發言時表示，基層黨代表功能未能彰顯，黨代表大會也類似政治大拜拜，從來沒看過決議事項有被執行的結果與回應，黨中央應該重視。
林金結並在發言最後，脫稿炮轟黨中央每次到了選舉的時候喊團結，但國民黨從來沒有不團結，反而「都是高層在亂」 ，「全世界沒有一個政黨的元首，在對付一個我們的國會議長」，斥「這樣讓人看笑話。」
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