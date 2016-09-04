「政權輪替」列入秋祭文 洪秀柱：先烈會生氣

總統蔡英文昨於台北市圓山國民革命忠烈祠主持上任以來第一次「秋祭典禮」。（中央社）

2016-09-04 11:45

〔即時新聞／綜合報導〕昨天九三軍人節，總統蔡英文於圓山忠烈祠主持就任以來首度秋祭典禮，祭文並特別將「政權輪替」列入。不過，國民黨主席洪秀柱今天受訪時相當不認同這種做法，甚至直言，「先烈如果知道她這樣的作為，先烈會很生氣」。

蔡總統昨天在向國民革命烈士靈位上香、獻花後由忠烈祠人員恭讀祭文，祭文提及「守成不易，創業惟艱；緬懷忠烈，志貫情牽。政權輪替，時代變遷；自由綠地，民主藍天」，將「政權輪替」列入祭文中。

總統府表示，這次祭文作者是師大國文系賴貴三教授，民國98年開始幫忙撰寫遙祭黃陵的祭文，之後春秋兩季，總統府在這幾年都是委由他來執筆。

不過，把「政黨輪替」放入祭告文中，引發國民黨主席洪秀柱不滿，今受訪時表示：「先烈如果知道她這樣的作為會很生氣」。