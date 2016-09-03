政務官18％「扁維拉」又上場 王定宇貼文闢謠
2016-09-03 23:32
近日有LINE的訊息瘋傳，內容指出立委和政務官的18%是陳水扁政府訂頒的「政務人員退職撫卹條例」制定，是這個條例導致國家財政崩潰。（資料照，記者廖振輝攝）
〔即時新聞／綜合報導〕近日有LINE的訊息瘋傳，內容指出立委和政務官的18%是民國93年1月1日陳水扁政府訂頒的「政務人員退職撫卹條例」制定，是這個條例導致國家財政崩潰；不過這個說法被王定宇打臉，表示這個條款是國民黨政府訂的，連戰就存了很多，反而是扁政府時期廢止。
王定宇在自己的臉書上表示，近日有一群人利用LINE散佈謠言，LINE內容中表示民國84年實施新的公務人員退休制度，就設計以溫和漸進的方式讓18%走入歷史，反而後來突然冒出立委和政務官的18%，讓國家財政添上包袱，立委4年換一批，政務官2年換一批，讓財政不堪負荷。
LINE內容更指出，這個扁政府時代訂頒「政務人員退職撫卹條例」，讓政務官任滿2年、立法委員滿8年、地方選出來的首長滿8年，所有退職金，全部可以領18趴，人民的納稅錢，國庫就是這麼被挖空的，這時才找軍公教當替死補洞，這一點都不公平正義，希望林全院長把這些惡法轉正，修法把它取消掉。
不過王定宇表示，這個條款早在1972年就可以領，在1979到1999年都不斷修改放寬，直到2000年民進黨要求期限廢止，最後在2003年成功廢止，根本就是陳水扁時期廢掉的；而這個政務官領一次退的條款完全是國民黨定的，其中還有高官把國民黨職也算公職年資，連戰更是直接存了1400多萬。
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