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93遊行公務員：別拿我們跟22k比 遭鄉民噓爆

今（3）日軍公教「反污名、要尊嚴」九三大遊行下午登場。（記者羅沛德攝）

2016-09-03  18:55

〔即時新聞／綜合報導〕今（3）日軍公教「反污名、要尊嚴」九三大遊行下午登場，中天新聞的「新聞龍捲風」連線直播時，主持人戴立綱訪問數名公務員婦女，其中一名公務員婦女在談到自己薪水時表示不能拿我們跟現在的22k比，這樣的說法使得批踢踢鄉民大為不滿。

該名公務員表示，她當年本來在貿易公司上班，薪水比公務員高多了，認為公務員比較穩定，才捨棄原職去考公職，「如果我在貿易公司作下去，搞不好現在在信義區買一棟豪宅。」

該名公務員強調，她有親戚辭去公務員在業界上班，現在年薪200萬，所以不該一直把他們跟22K比。

對此批踢踢的鄉民則非常不滿，紛紛表示：「這明顯歧視22k吧」、「要尊嚴=不給別人尊嚴」、「所以你比22K強在哪?」、「22k工時和工作強度比你們辛苦多少還敢講」

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  • PTT鄉民看到電視訪問一名公務員婦女，在談到自己薪水時表示，不能拿我們跟現在的22k比，轉貼到批踢踢後引發鄉民不滿。（圖擷自PTT）

    PTT鄉民看到電視訪問一名公務員婦女，在談到自己薪水時表示，不能拿我們跟現在的22k比，轉貼到批踢踢後引發鄉民不滿。（圖擷自PTT）

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相關關鍵字： 93遊行 九三大遊行 九三遊行 年金改革 軍公教
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