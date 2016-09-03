好困惑阿！政院高層：年金改革方案未出 是反對什麼？

軍公教「反污名、要尊嚴」大遊行，仍有不少人困惑遊行訴求。（記者方賓照攝）

2016-09-03 16:57

〔即時新聞／綜合報導〕軍公教九三大遊行下午登場，有數萬人走上街頭表示「反汙名、要尊嚴」的立場，但這樣的訴求仍讓不少人不解，傳出有政院高層相當困惑遊行的真正訴求究竟為何、走上街頭的人到底支不支持年金改革？而且，目前改革方案都還沒出來，遊行的人在反對什麼呢？

據《聯合晚報》報導，九三大遊行登場前，總統蔡英文、副總統陳建仁曾先後透過臉書，喊話安撫軍公教團體，府院今天也呼籲，尊重軍公教勞團體表達意見，但希望遊行之後，大家還是要回到年金改革委員會的會議桌上，坐下來討論後續的制度改革。

有政院高層表示，相當困惑這場遊行的訴求，到底是否支持年金改革？目前連改革的方案都還沒出來，要反對什麼呢？

報導指出，為緩解團體質疑，遊行後府方擬由政院出面說明，目的希望讓年金改革的討論回歸年金改革委員會平台，而非由總統主導；而日前年金改革委員會也達成共識，將考量軍人職業的特殊性。