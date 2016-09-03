律師界記者會 稱特定人士操縱，台灣社會崩解

台大法律系教授陳志龍（左三）認為，總統和民代沒有發揮功能，特定團體「近親繁殖」逐漸掏空台灣，右一為律師樊仁裕，左二為法官洪英花。（記者項程鎮攝）

2016-09-03 12:32

〔記者項程鎮／台北報導〕台大法律系教授陳志龍和民間社團上午舉行「崩世代逃生術」記者會，痛批目前政府和媒體被特定人士操縱，導致台灣社會逐漸崩解、掏空，形成所謂「崩世代」，律師樊仁裕認為，大法官和不當黨產管理委員會高層的人選，離不開萬國律師事務所和民間司改會成員，有公器私用嫌疑，現場還有台大碩士班學生演出的行動劇，諷刺「崩世代」現況。

陳志龍在二二八公園人文咖啡館召開的記者會指出，現在選出來的總統和民代沒有發揮應有功能，特定團體「近親繁殖」後，滲入金管會等機關，政府也成為犯罪集團一員，造成台灣被掏空。

律師樊仁裕認為，大法官、不當黨產管理委員會、兆豐金洗錢案政院監督小組等機關單位，全部都離不開萬國律師事務所和民間司改會的成員，且政府高層徵詢司法院正副院長人選時，一再接見民間司改會人員、台大教授顏厥安等人，顯有公器私用和製造新的司法地下皇帝的不良示範。

曾任國大代表的台北地院法官洪英花表示，曾當過大法官的台大法律系教授許宗力，這次不該被提名為司法院長且並任大法官，根據「第三屆國民大會第二次會議第26次大會」的「速記錄」所載，當初憲法增修條文參考德國和義大利等國的立法例，因此修憲意旨就是「大法官不得連任、且一生只能做一次」，以避免大法官「投執政者所好」，大法官陳新民的著作也有類似見解。