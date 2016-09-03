律師界記者會 稱特定人士操縱，台灣社會崩解
2016-09-03 12:32
台大法律系教授陳志龍（左三）認為，總統和民代沒有發揮功能，特定團體「近親繁殖」逐漸掏空台灣，右一為律師樊仁裕，左二為法官洪英花。（記者項程鎮攝）
〔記者項程鎮／台北報導〕台大法律系教授陳志龍和民間社團上午舉行「崩世代逃生術」記者會，痛批目前政府和媒體被特定人士操縱，導致台灣社會逐漸崩解、掏空，形成所謂「崩世代」，律師樊仁裕認為，大法官和不當黨產管理委員會高層的人選，離不開萬國律師事務所和民間司改會成員，有公器私用嫌疑，現場還有台大碩士班學生演出的行動劇，諷刺「崩世代」現況。
陳志龍在二二八公園人文咖啡館召開的記者會指出，現在選出來的總統和民代沒有發揮應有功能，特定團體「近親繁殖」後，滲入金管會等機關，政府也成為犯罪集團一員，造成台灣被掏空。
律師樊仁裕認為，大法官、不當黨產管理委員會、兆豐金洗錢案政院監督小組等機關單位，全部都離不開萬國律師事務所和民間司改會的成員，且政府高層徵詢司法院正副院長人選時，一再接見民間司改會人員、台大教授顏厥安等人，顯有公器私用和製造新的司法地下皇帝的不良示範。
曾任國大代表的台北地院法官洪英花表示，曾當過大法官的台大法律系教授許宗力，這次不該被提名為司法院長且並任大法官，根據「第三屆國民大會第二次會議第26次大會」的「速記錄」所載，當初憲法增修條文參考德國和義大利等國的立法例，因此修憲意旨就是「大法官不得連任、且一生只能做一次」，以避免大法官「投執政者所好」，大法官陳新民的著作也有類似見解。
看更多！請加入自由時報粉絲團
政治‧本日最多瀏覽
- 軍公教年金大限！15年內恐相繼破產
- 參加遊行可領500元？王定宇揭北捷工會背後目的
- 到場聲援九三遊行 柱柱姊：改革不是撕裂族群
- 台南明年房屋稅增14億收入 賴清德開出公幼支票
- 九三大遊行開始 郝柏村抵達現場
網友回應
熱門新聞
- U18》一壘審搶戲誤判 台灣12：6氣走南韓
- 畸戀10年…累了 女駕賓士攜兒女燒炭
- 九三遊行》退休軍公教：越打壓會越燒越旺
- 抗議總統連任 加彭陷入暴亂
- 豬哥亮暴瘦住院 健康拉警報
- 蒙古幣貶值 經濟陷危機
- 駝背賣米粉湯 4萬血汗錢被偷光
- 毒販自導自演 緝毒組長知情申請獎金遭起訴
- 開學壓力太大？ 9月1日為日本自殺高峰日
- 柯趙會無交集 大巨蛋將解約
- Note 7電池爆炸 三星臉綠
- 12號颱風南修生成 朝日本去
- 假嫩妹調情1月 老警釣出通緝犯
- 持悠遊卡、一卡通 停車打8折
- 《當紅妝扮》血色紅唇
- 如何避免性騷擾？ 專家籲：「敏感一點！」
- 安全無虞？ 遠雄百頁公文不見改善方案
- 報案舊紀錄 送失智婦回家
- 自由廣場》誰出賣魔法阿媽？
- 中職》二壘審誤判影響戰局？洪總爆氣上場抗議
- 日本虛擬歌姬初音 化身機器人
- 台東市公所抽水肥服務 暫停
- 迎接93大遊行 警界退休高官廣發召集令
- 鎖定公寓 高市第二波老屋健檢啟動
- 張兆順長談逾2小時 兆豐銀工會：充分感受誠意
- 每週寫信給學生 國中師15年不輟
- 忍廢氣50年 「公兒用地」又來停車場
- 當年KFC面試沒被錄取 傳言馬雲買下中國KFC
- 美升息機率下滑 激勵美股收紅
- 奈及利亞軍方 確認博科聖地首腦已死亡
- 張兆順救火 接兆豐金董座
- 3店家搜出6萬張盜版 激怒日A片商
- 藍心湄不捨老父 感性灑淚
- 歐盟重罰蘋果 美議員要求報復
- 金管會下令 群聯重編過去7年財報
- 《觀察筆記》大哉問
- 總統參訪奇景 體驗AR、VR大表驚嘆
- 《百變天后 靚顏嫩步》珍妮佛勞倫斯 ‧伏地挺身
- 微散文 正常了
- 化解僵局 許厝學童5日到橋頭
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：律師界記者會 稱特定人士操縱，台灣社會崩解
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分