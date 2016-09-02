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蔡英文：恢復國軍光榮是我念茲在茲的問題

總統蔡英文參加軍人節暨表揚活動，頒獎表揚國軍楷模等獲獎人員。（記者劉信德攝）

2016-09-02  11:03

〔即時新聞／綜合報導〕總統蔡英文在軍人節前夕，赴圓山飯店主持中華民國105年軍人節暨全民國防教育日表揚活動，並在會場發表談話，強調身為三軍統帥，恢復國軍光榮是她念茲在茲的問題。

國防部在九三軍人節前夕，舉辦軍人節暨全民國防教育日表揚活動，總統蔡英文親臨現場，並發表談話，她首先提到軍公教人員最關心的年金改革問題，蔡英文表示：「這段時間正在進行中的年金改革，在社會上有許多不同意見，希望軍人們用平常心看待」；總統稱說：「如果不改革，社會所受到的衝擊也會影響到在座的各位」，她強調：「這不是個人的錯，也不是職業問題，是先前執政者看到問題，卻沒有改革的勇氣，在處理年金改革的問題，也會考慮軍人職業的特殊性」。

而對於國軍在社會上受到少數人的冷嘲熱諷，蔡英文說她身為中華民國總統，同時也是三軍統帥，絕不會坐視有人汙名化國軍，如果軍人被這些流言打趴，國不成國，恢復國軍光榮，是她念茲在茲的問題，這也是她上任100多天以來最常去走訪國軍的原因。

上任以來國軍眾多紛擾事件，蔡英文向國軍喊話，她與國軍同在：「雄三飛彈誤射事件，我們一起檢討；戰車翻覆事件，我們一起替犧牲同胞傷痛」，她會讓國軍穿軍服走在路上，會被社會感到尊重，感到榮耀。

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