九三大遊行 李安妮酸：史上身價最高的抗議行動

軍公教將展開九三大遊行，對此，國家年金改革委員、臺灣綜合研究院副院長李安妮昨（8/31）於臉書發文，暗諷這是「史上身價最高的抗議行動」。（資料照，記者方賓照攝）

2016-09-01 17:31

〔即時新聞／綜合報導〕軍公教九三大遊行將於後天展開，對此，國家年金改革委員、臺灣綜合研究院副院長李安妮昨（8/31）於臉書發文，暗諷這是「史上身價最高的抗議行動」。

李安妮於臉書發文指出，從前天開始，她分別從不同的群組中陸續收到九三大遊行的「被動員令」，李安妮酸度全開地說道，她始終搞不懂這次行動的訴求與抗議對象到底是什麼，只好推測應該是「抗議制度設計不當，使自己身價過高，導致寢食難安，並要求政府做大幅度的徹底改革吧。」

李安妮舉出資料圖片預測道，以20年來計算，第一縱隊（退伍軍人）每人平均身價為5萬（起跳）乘以12個月乘以20年，約為1200萬元；第二縱隊（公務警消）每人平均身價約為1320萬元，這還不包括優存利息；第三縱隊（教育與勞工）由於勞教綁在一起，非常難算，她藉此諷刺道，「公教好詐，故意和勞工綁在一起，使得身價大跌。千萬別走這一縱隊免得自貶身價。」

李安妮最後說，這次的軍公教九三大遊行全世界都在看，實在是台灣社會運動史上的一大奇景，也是另類的台灣奇蹟。